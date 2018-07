Blitz dei Carabinieri a Monti: smantellata banda di sei borseggiatrici

Controlli a tappeto dei Carabinieri nel quartiere Monti, centro della movida romana.

Venti militari, in uniforme e in borghese, hanno sorpreso in via Urbana una banda di sei donne, tutte di origini bosniache e di età compresa tra i 20 e i 32 anni, mentre stavano sfilando il portafoglio dalla borsa di una turista cinese. Le borseggiatrici sono state denunciate a piede libero per furto aggravato in concorso.

In via Cavour, invece, è stato beccato un 19enne del Gambia con tre dosi di marijuana nascoste nelle tasche. Il giovane pusher è stato arrestato.