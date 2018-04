Blitz dei lavoratori Atac e Corpa in aula Giulio Cesare: "Vergogna, buffoni"

Attimi di confusione in aula Giulio Cesare, seduta sospesa per blitz di protesta durante il Cosniglio Straordinario su Atac. Lavoratori Atac e dipendenti Corpa, la ditta di manutenzione dei mezzi che recentemente ha licenziato 140 lavoratori, hanno fatto irruzione tra striscioni e ciambelle: "Vergogna".

Diverse decine di manifestanti fatto irruzione urlando "Atac Pubblica", "Vergogna" e "Buffoni", sventolando cartelli bianchi su cui sileggeva la scritta: "Dici di essere per il pubblico e aumenti la quota dei privati. Lavoratori e cittadini Raggi-rati". Slogan ed urla verso i consiglieri grillini, mentre i consiglieri di opposizione, dei gruppi di centrodestra, hanno esposto lo striscione "Salviamo Atac". Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina, ha così sospeso la seduta, convocata in via straordinaria per discture della crisi di Atac ed annotare eventuali osservazioni sul concordato voluto dalla giunta grillina.