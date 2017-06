Blitz in aziende avicole: maxi sequestro di uova pericolose e non tracciabili

Scoperti prodotti non tracciabili e dannosi, maxi sequestro da oltre 1 mln di uova.

Grande lavoro per il nucleo antifrodi, alle prese con un'ampia gamma di controlli e blitz per la tutela del consumatore. In quest'ottica è avvenuto il sequestro di 1.110.236 uova per mancanza di rintracciabilità, presso aziende avicole su tutto il territorio nazionale. Denunciate inoltre 2 persone per frode nell’esercizio del commercio (art.515 c.p.), a seguito di uova dichiarate falsamente di provenienza italiana e, per quelle di produzione biologica, con data di deposizione diversa da quella reale. Riscontrate infine violazioni alle normative in materia di tracciabilità, con prodotti quindi potenzialmente pericolosi per la salute e relative sanzioni per 10.000 euro.. L’attività nel comparto avicolo, a tutela del settore e dei cittadini, nel corso del corrente anno ha portato al sequestro di 2.087.391 uova.