Blitz nel campo rom: scoperti auto rubata e arnesi da scasso in via Salviati

Controllo a sorpresa nel campo rom di via Salviati, trovata auto rubata ed arnesi da scasso.

Blitz nel tristemente celebre campo nomadi in zona Tor Sapienza, dove i caschi bianchi hanno scoperto una Renault Clio appena rubata. L'auto, per gli agenti, era già pronta per essere impiegata in nuovi crimini. I vigili hanno infatti rinvenuto all'interno del veicolo numerosi arnesi da scasso, ed un tecnologico duplicatore di chiavi elettroniche. L'auto è stata restituita al proprietario, mentre nessuna informazione utile è arrivata dai residenti del campo.