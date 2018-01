Bitz nel “regno” degli abusivi: scoperto magazzino di merce contraffatta in zona Trullo. Maxi operazione della Polizia locale, sequestrati oltre 5mila articoli falsi.

Una grande quantità pronta e destinata alla vendita in strada da parte di ambulanti, ma intercettata in tempo. Un duro colpo al fenomeno dell'illegalità commerciale, che ha portato anche all'identificazione e alla denuncia per contraffazione di due cittadini extracomunitari.