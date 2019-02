Blitz nella tana del pusher: dentro i calzini 1 kg di eroina. Arrestato 29enne

Carabinieri in missione nella "tana" del pusher. Durante la perquisizione il cassetto dei calzini con "sorpresa": all'interno 1 kg di eroina.

A finire in manette, con l'accusa di detenzioni di sostanze stupefacenti a fine di spaccio, un nigeriano di 29 anni, monitorato dai militari per diversi giorni. Il blitz è scattato però solo nel pomeriggio di domenica, quando la perquisizione nell'appartamenti di via del Casale Lumbroso ha portato alla scoperta, in un armadio della sua camera da letto, di olte 1 kg di eroina. Per la precisione 97 ovuli elettrosaldati, nonché materiale per taglio e confezionamento, nascosti all'interno di diversi calzini sportivi.

Per il 29enne pusher, si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.