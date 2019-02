Bomba nell'aeroporto, chiuso lo scalo di Ciampino. Traffico aereo in tilt

Trovati tre ordigni bellici tedeschi inesplosi risalenti alla seconda guerra mondiale all'aeroporto di Ciampino. Il ritrovamento è avvenuto giovedì mattina durante i lavori di manutenzione dei piazzali di sosta degli aerei. Chiuso lo scalo. Voli in ritardo o dirottati su Fiumicino.

L'aeroporto di Ciampino, dietro le disposizioni di Enac, è stato momentaneamente chiuso per permettere agli artificieri di effettuare le operazioni di rimozione dei residuati bellici, in completa sicurezza. Gli specialisti del 6° Reggimento Genio dell'Esercito sono al lavoro per disinnescare gli ordigni del peso complessivo di 150 kg per un totale di 75 kg di esplosivo. Al momento, la durata prevista dell'intervento è di circa tre ore.

I voli programmati, in arrivo e in partenza sullo scalo di Ciampino, nella fascia oraria di sospensione delle attività potranno essere ritardati od operare per/da l’aeroporto di Fiumicino. Aeroporti di Roma consiglia, pertanto, di contattare la compagnia aerea di riferimento per avere informazioni di dettaglio sul proprio volo. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti in tempo reale sul sito, sull'app e sui social network di Aeroporti di Roma.