Boom di rapine a Monteverde: ira dei residenti. Il quartiere scende in piazza

Furti, scippi e rapine in crescita a Monteverde; tra i residenti cresce la paura ed esplode il malcontento. Il XII Municipio scende in piazza per una “passeggiata della sicurezza”.

È il passaparola inaugurato dal Comitato per la Sicurezza di Monteverde che, tramite social e volantini, lancia l'iniziativa in programma per giovedì 18 gennaio. Un percorso che prevede un appuntamento in Viale di Villa Pamphili 37, ore 19.30, per poi preoseguire attraverso piazza Ottavilla, via Fonteiana, via San Calepodio, viale dei Quattro Venti e fare ritorno a Viale di Villa Pamphili.

Evento che ha riscosso una risposta di partecipazione convinta da parte di molti residenti, nonchè di alcuni rappresentanti politici. Tramite Facebook è infatti Fabrizio Santori, Consigliere regionale del Lazio per Fratelli d'Italia, ad annunciare la propria partecipazione: “Ho deciso di aderire alla Passeggiata per la sicurezza organizzata dal Comitato sicurezza Monteverde giovedì 18 gennaio alle 19.30. L’escalation di furti, rapine, scippi e il generale degrado degli ultimi mesi sono causati dall’assenza della sindaca Raggi, del presidente Zingaretti e del ministro Minniti nonostante articoli di giornale e servizi nei tg che denunciano una situazione ormai allarmante, malgrado l’impegno delle forze dell’ordine. Passeggeremo per il territorio e segnaleremo movimenti sospetti, contribuendo così a far desistere malintenzionati e malviventi dalle loro attività illegali”.



A far scattare l'ira dei residenti, la preoccupante escalation di furti nel quartiere, messi a segno da un'ormai celebre banda di ladri acrobati. Una sequenza di incursioni contraddistinte dalla capacità dei criminali di entrare dalle inferiate, cosparse di acido il giorno prima e smurate al momento del colpo. Circa una quarantina di colpi messi a segno da Capodanno ad oggi, che hanno finito per logorare la pace e la tranquillità del quartiere.