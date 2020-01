Borseggio “alla sudamericana”, in pochi secondi addio portafoglio: la tecnica

Il borseggio “alla sudamericana”: si siedono in un ristorante del Centro, al tavolo vicino a quello occupato da una comitiva di turisti messicani, e dopo pochi minuti si alzano, uscendo frettolosamente dal locale. Ma con il bottino in tasca.

È successo in un ristorante di via Sant’Andrea delle Fratte e le borseggiatrici erano tre donne sudamericane. I loro movimenti sospetti sono balzati all’occhio attento dei Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina che le hanno fermate, trovandole in possesso di documenti e carte di credito di uno dei turisti messicani che stava mangiando con i connazionali nel ristorante.

A finire in manette con l’accusa di furto aggravato in concorso sono state tre donne sudamericane, due cittadine cilene di 33 e 37 anni e una cittadina brasiliana di 42 anni, tutte pregiudicate e domiciliate ad Ostia.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre le borseggiatrici sono state poste agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.