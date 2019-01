Botte a colpi di bottiglia in Centro: 39enne finisce in codice rosso

Colpito con una bottiglia, poi lasciato a terra privo di conoscienza. Arrestato un 32enne armeno, fermato a pochi passi dalla vittima con le mani ancora sporche di sangue.

La violenza è stata scoperta dagli agenti del I gruppo Centro "Ex Trevi" della Polizia Locale, attirati da un gruppo di persone radunate intorno alla vittima. Non distante dalla persona ferita era presente, V.H., cittadino di nazionalità armena, indicato da numerosi testimoni come autore dell'aggressione e con le mani ancora sporche di sangue.Una bottiglia rotta, con tracce ematiche, è stata trovata accanto al ferito e posta subito sotto sequestro.La vittima, un cittadino di nazionalità tedesca di 39 anni, è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Santo Spirito, mentre l’aggressore è stato arrestato e condotto presso gli uffici di via della Greca. All’operazione ha partecipato anche personale del Commissariato Trevi-Campo Marzio della Polizia di Stato.

Il 32enne armeno è così finito in manette con l’accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e per il reato di lesioni personali.