Botti di Capodanno, l'Atac supera tutti: 37 bus in servizio ed un guasto

Botti di Capodanno, l'Atac supera tutti. Ennesimo disastro: messi a disposizione per i cittadini romani che avevano deciso di passare la notte di San Silvestro per le strade di Roma solo 37 bus, uno dei quali ha deciso di inaugurare il 2020 andando subito ko.

L'azienda aveva infatti garantito il servizio fino alle ore 21 del 31 gennaio, eccezion fatta per 13 linee che proseguivano fino alle 2:30 del 1 gennaio: H, 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905, 913 e MA13 (la navetta che, dal 30 dicembre, lungo la metro A, collega le stazioni chiuse di Cornelia e Baldo degli Ubaldi con quelle aperte di Valle Aurelia e Cipro). I cittadini si aspettavano un servizio perfetto ed efficace data la concomitante decisione di sospenderà l'attività dei bus notturni, ma così non è stato.

I bus in circolazione per la città, secondo i dati forniti da Roma Servizi per la Mobilità e divulgati dagli amministratori del blog odisseaquotidiana.com, parlano da soli: 37 bus e zero tram in servizio da Atac, e nessun mezzo da Roma Tpl. Inoltre, uno dei quattro bus H ha dovuto interrompere il suo servizio per un guasto.





“Questi dati fanno talmente schifo che giustamente non sono molto credibili ai più, ma è tutto drammaticamente vero – scrivono sul blog –.Trattandosi di servizio pubblico, immaginiamo che 37 vetture in circolazione siano un po' pochine, pensiamo che ci fossero più persone in servizio nel singolo Ospedale più piccolo di Roma, o anche in un ristorante per il veglione. Riflettiamo un momento sui numeri: 37 autobus per una città con 3 milioni di abitanti più i turisti. Perché ricordo a tutti che siamo a Roma. Le responsabilità comunque non sono degli autisti, ma di coloro che sono pagati per programmare il servizio e da coloro che sono pagati per gestire il trasporto pubblico, vero Assessore?”.