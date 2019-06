Brancaccio superstar, nuova stagione da urlo: musica, risate e grandi classici

di Cecilia Sagnelli

Teatro Brancaccio superstar, presentata la nuova stagione 2019-2020 che vedrà come protagonisti musical, comici, concerti, grandi classici ma anche novità. Tra gli ospiti annunciati Enrico Brignano, Angelo Pintus, Roberto Vecchioni ed il trio Panariello, Conti e Pieraccioni.

Si è tenuta martedì presso il Teatro Brancaccino di Roma, la conferenza stampa per la presentazione della stagione 2019-2020 del Teatro Brancaccio. A presentare il progetto e il cast è stato il padrone di casa Alessandro Longobardi: la stagione che partirà a ottobre sarà infatti l’ottava sotto la sua direzione artistica.

Il bilancio è sicuramente positivo e l’offerta sempre ricca di spettacoli ad altissimo livello in tema di produzione. La piacevole novità è la riapertura del secondo anello dopo circa 47 anni, che restituisce al teatro il suo fascino originale, un investimento impegnativo e senza il sostegno di fondi pubblici ma doveroso, progettato dall’Architetto Corsi. La visuale dal palco alla platea è stata scelta come immagine della nuova stagione, con “l’effetto Brancaccio” che vede il pubblico come protagonista assoluto.

Due iniziative interessanti sono l’inaugurazione dei “giardini del teatro”, protagonisti del progetto E-state con noi, e l’apertura del campus teatrale per bambini e ragazzi Esta(r)te, sotto la direzione di Rossella Marchi.

IL 9 ottobre la stagione aprirà con il debutto di un grande progetto musicale “Aladdin, il musical geniale” un musical brillante pensato per l’intrattenimento di tutta la famiglia, con circa 24 cambi scena e un’atmosfera da mille e una notte, diretto e ideato da Maurizio Colombi e interpretato da Leonardo Cecchi ed Emanuela Rei, volti noti agli spettatori più giovani.

Il calendario davvero variegato vedrà poi nomi come: Pieraccioni, Conti e Panariello; Enrico Brignano; Geppi Cucciari; Angelo Pintus; Roberto Vecchioni; Neri Marcorè e tanti altri grandi artisti che hanno scelto la cornice del teatro rispetto ai palazzetti dello sport, sicuramente meno biglietti da vendere, ma il rapporto e la vicinanza con il pubblico è ineguagliabile.

Il protagonista indiscusso dei prossimi mesi sarà ancora una volta il Musical, dopo il debutto di Aladdin, rivedremo “Aggiungi un posto a tavola” arrivato alla sua terza stagione consecutiva con Gianluca Guidi, Piero Di Blasio, Camilla Nigro, Francesca Nunzi e la partecipazione straordinaria di Lorenza Mario. A seguire le grandi performance di Marco Stabile e Stan Believe in “Kinky Boots” basato sul film di Miramax Motion Picture con la regia di Claudio Insegno. E ancora “We Will Rock You” con le musiche dei Queen e la regia di Tim Luscombe e la “Divinia Commedia Opera Musical” con la regia di Andrea Ortis e la voce narrante di Giancarlo Giannini.

Per chi ama il genere brillante, imperdibile sarà la commedia “Che disastro Peter Pan” di Henry Lewis, sulla scia di “Che disastro di commedia” che vede una compagnia di teatro amatoriale al centro di una scena che subisce ogni tipo di imprevisto,mettendo gli attori a dura prova.