Brizzi vola a Torino per il suo nuovo film con Bisio, Rubini e la Santarelli

Fausto Brizzi vola a Torino per registrare il suo nuovo film “Se mi vuoi bene”. Le riprese, che dureranno 6 settimane, vedrà coinvolto un cast di attori eccezzionali: Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna, Lucia Ocone, Nancy Brilli, Gianmarco Tognazzi, Dino Abbrescia, Susy Laude, Lorena Cacciatore, Elena Santarelli, Valeria Fabrizi e Memo Remigi.

Il film è tratto dall’omonimo best seller tradotto in 30 paesi, del regista romano, su sceneggiatura di Herbert Simone Paragnani, Mauro Uzzeo e Martino Coli ed è prodotto da “Eliseo Cinema” e distribuito nelle sale da Medusa Film.

SINOSSI

“Diego (Claudio Bisio), avvocato di successo con una bella depressione in corso, veste i panni di un buon samaritano pasticcione che, volendo fare del bene ai suoi cari, finisce per devastare la vita a ognuno di loro. Così dopo un fallimentare tentativo di suicidio incontra Massimiliano (Sergio Rubini), proprietario di un eccentrico negozio di Chiacchiere. È proprio chiacchierando con Massimiliano che Diego capisce qual è la soluzione per uscire dalla sua palude emotiva: fare del bene a tutti i suoi cari. Diego individua chirurgicamente i problemi che secondo lui affliggono sua madre, suo padre, suo fratello, sua figlia, i suoi amici, perfino la sua ex moglie e, con la precisione di un cecchino bendato, finisce per rovinare l’esistenza ad ognuno di loro”.