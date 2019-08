Bruciano i Castelli Romani, notte di fuoco sul monte Tuscolo: ipotesi dolosa

Inferno di fuoco questa notte al monte Tuscolo dove è divampato un vastissimo incendio. Molta paura per i residenti della zona dove le fiamme sono arrivate molto vicino alle abitazioni. Oltre 100 uomini a lavoro per domare il fuoco.

Sul posto sono intervenute diverse squadre del coordinamento Coreir e dei comuni limitrofi in ausilio dei vigili del fuoco di Frascati e Marino. Attualmente l’incendio è ancora in atto e venerdì mattina è stata allestita presso il santuario di San Silvestro la vasca da 18.000 litri in dotazione alla Beta 91 per il rifornimento idrico degli elicotteri. La scelta del posizionamento della vasca è dovuto per velocizzare il rifornimento idrico delle autobotti presso gli idranti di Monte Compatri.

Le indagini sulle cause dell'incendio sono state affidate ai carabinieri di Rocca Priora ed ai forestali. Non si esclude l'ipotesi dolosa.