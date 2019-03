Buche a Roma, cade e si rompe il malleolo: 61enne fa causa al Campidoglio

Incubo buche a Roma, donna cade in una vera e propria "trappola" fratturandosi il malleolo. In soccorso arriva il Codacons: pronta un'azione risarcitoria contro il Campidoglio.

La 61enne si sarebbe infortunata in via Austura, mentre, camminando con il marito, sarebbe caduta in una buca sul marciapiede totalmente ricoperta di foglie. Inevitabile la rovinosa caduta, che è costata alla signora 40 giorni di prognosi, il gesso sull'intera gamba e il ricorso a stampelle e sedia a rotelle.

“Abbiamo deciso di assistere legalmente la donna in una nuova azione risarcitoria contro il Comune di Roma, finalizzata ad ottenere l’indennizzo per i danni morali e materiali subiti – spiega il presidente di Codacons Carlo Rienzi – Nel caso specifico non valgono le assurde e ridicole tesi difensive sostenute finora dall’Avvocatura capitolina, secondo cui spetta al cittadino evitare voragini e dissesto stradale, perché la buca in questione era ricoperta da foglie per cui totalmente invisibile e impossibile da evitare per chiunque si trovasse a percorrere il marciapiede. La signora potrà anche depositare una denuncia penale contro il Comune per comportamento doloso, in quanto il Codacons aveva più volte inviato segnalazioni all’amministrazione circa la mancata raccolte delle foglie sulle strade della capitale”.