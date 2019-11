Buche killer in via Ardeatina, caos incidenti: nuovo asfalto o sarà chiusura

Via Ardeatina, una delle arteria romana di maggiore importanza che collega la parte sud di Roma al centro della città, è un susseguirsi di buche “killer” anche da 15 cm che costringono le auto a procedere a zig zag e evitare di squarciare pneumatici e danneggiare gli ammortizzatori. La richiesta al sindaco ed istituzioni: “Subito nuovo asfalto e la strada va chiusa”.

Ad inviare la pec al sindaco Raggi, al Municipio IX, ai vigili urbani ed ai carabinieri della stazione Divino Amore con oggetto "Richiesta di chiusura di via Ardeatina" è stato il presidente dello Sportello del Cittadino Pasquale Calzetta. Nella missiva Calzetta pone in risalto tutti i problemi che la consolare riscontra, ora amplificatisi a causa del maltempo che ha flagellato Roma nelle ultime settimane.

“A causa della mancata manutenzione ordinaria – scrive Pasquale Calzetta – il manto stradale è ormai in larga parte inesistente con la presenza di buche che a questo punto raggiungono la profondità di oltre 15 cm, con la che si è ulteriormente aggravata a causa delle piogge consistenti che in questo ultimo periodo. Gli interventi di chiusura delle buche vengono fatti utilizzando asfalto a freddo, che risultano totalmente inutili in quanto in poche ore le buche ricompaiono con il risultato che vengono spesi soldi senza nessun beneficio per i cittadini. La situazione è diventata assolutamente insostenibile dal punto di vista della sicurezza stradale per tutti gli automobilisti ed in particolare per i motociclisti che si trovano a percorrere tale consolare”.

Dopo la premessa, ecco la richiesta dello Sportello del Cittadino: “Chiediamo che venga immediatamente realizzato un intervento di asfaltatura e messa in sicurezza della Via Ardeatina in particolare dal GRA verso fuori Roma. Se tale intervento non verrà eseguito nelle prossime ore si ribadisce la richiesta di chiusura della strada per evitare danni alle autovetture ma soprattutto incidenti stradali. Se nessuno dei due interventi precedentemente elencati non saranno eseguiti nelle prossime ore – conclude Calzetta –, l' associazione ricorrerà verso le Autorità Giudiziarie competenti chiedendo di perseguire tutti gli organi coinvolti, sia amministrativi che di controllo, per il reato di omissione di Atti d’Ufficio”.