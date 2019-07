Bufera al Messaggero, Cdr contro il direttore: “Lavorare così è inaccettabile”

Bufera al quotidiano Il Messaggero, il Comitato di redazione contro il direttore del giornale di via del Tritone: “Inaccettabile lavorare in queste condizioni”.

Tramite un comunicato, il Comitato di redazione del Messaggero “esprime profonda preoccupazione per il clima inaccettabile venutosi a creare negli ultimi mesi all'interno del giornale, ormai assolutamente incompatibile con il sereno svolgimento del lavoro quotidiano”.

Dopo troppi casi di problemi di salute incorsi a colleghi per cause, direttamente e indirettamente, collegate a situazioni di stress, il Cdr ha invitato formalmente la direzione a porre in atto senza indugi tutti gli strumenti necessari a un immediato miglioramento del clima ambientale e lavorativo all'interno della redazione.

“Il Cdr – conclude il comunicato – si riserva altresì di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per il raggiungimento di questo scopo, non più procrastinabile, a tutela della salute fisica e psicologica dei colleghi, ed è pronto a sostenere i colleghi stessi in tutte le sedi”.