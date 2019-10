Bus Atac contro albero: un malore o un'auto pirata le cause dello schianto

Paura in via Cassia, bus Atac in servizio sulla linea 301 sbanda e si schianta contro un albero: il bilancio dell'incidente recita 29 feriti, di cui 9 codici rossi. Al momento sono due le ipotesi sullo schianto al vaglio degli inquirenti: un malore dell'autista o un'auto pirata, oppure un motorino che avrebbero tagliato la strada al mezzo provocando lo schianto.

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle ore 9 all'altezza del civico 481 di via Cassia. L'autista del 301, trasportato in codice rosso al Santo Spirito, è stato immediatamente sottoposto ai test di rito di alcol e droga e ora l'autorità giudiziaria è in attesa dei risultati. Nel frattempo gli inquirenti stanno studiando le dinamiche dell'incidente per capirne le cause e la Polizia Locale sta eseguendo i rilievi: occhi puntati proprio sul conducente del bus.

Le ipotesi al vaglio sembrerebbero essere due. La prima riguarda un malore che potrebbe aver colpito l'autista: il conducente avrebbe così perso i sensi e, di conseguenza, il controllo dell'autobus andandosi a schiantare contro l'albero. La seconda è invece quella di coinvolgimento di un pirata della strada: un'auto, o un motorino, potrebbe aver tagliato la strada al bus costringendo l'autista a sterzare bruscamente verso destra centrando così in pieno l'albero.

C'è anche in ballo una terza l'ipotesi, ovvero quella di una possibile distrazione dovuta all'utilizzo del cellulare e per questo non va escluso che il telefonino dell'autista venga analizzato possa essere analizzato per verificare eventuali chiamate o messaggi effettuate.

Nelle prossime ore si procederà inoltre alla raccolta delle testimonianze delle persone presenti sul luogo dell'incidente e a bordo dell'autobus.

Il mezzo Atac è stato sequestrato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, su disposizione della Procura.