Bus Atac contro un albero: l'autista indagato dalla Procura per lesioni

Bus Atac si schianta contro un albero sulla via Cassia, all'altezza del civico 484: la Procura di Roma ha indagato per lesioni l'autista della linea 301. L'uomo verrà interrogato dai magistrati per riferire sull'accaduto mentre sono in corso accertamenti sui cellulari che gli sono stati sequestrati.

Dopo le prime i risultati delle prime di perizie la Procura ha iscritto nel registro degli indagati per lesioni, e non lesioni gravi come si era vociferato nella giornata di mercoledì, il conducente dell'autobus 301. Nell'incidente sono rimaste ferite circa 40 persone, di cui 9 in codice rosso (autista compreso), che sono state trasportate dopo l'incidente di ieri mattina in diversi ospedali della Capitale.

Date le diverse testimonianze riferite agli inquirenti dai parte dei passeggeri del bus, bisognerà attendere l'esito dei dati che verranno fuori dai due cellulari che sono stati sequestrati all'autista, sia quello personale che quello di servizio, per poter avere ulteriori sviluppi sulla vicenda. I passeggeri infatti si sono divisi tra chi ha riferito di aver visto l'autista utilizzare il telefono poco prima dello schianto e chi invece ha detto di aver visto l'uomo alla guida perdere i sensi.

L'autista sarà ascoltato dai magistrati nelle prossime ore, perché al momento si trova ancora ricoverato all'ospedale Santo Spirito.