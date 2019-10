Roma, autobus contro albero: 10 feriti. A Furio Camillo scale mobili ko

Bus Atac contro un albero sulla via Cassia. Sono 14 i feriti, i più gravi sono i passeggeri che si trovavano nella parte anteriore del bus ma - a quanto riferito dal 118 - non sarebbero in pericolo di vita.

Sale a quattordici il bilancio dei feriti dell'incidente avvenuto stamattina su via Cassia a Roma, dove un bus è finito contro un albero. Sono stati trasportati in vari ospedali dal 118. Tre pazienti in codice giallo e uno in rosso al Policlinico Gemelli; uno in codice giallo e due in rosso al Villa San Pietro; uno in codice giallo ed uno in rosso al San Filippo Neri. Un ferito in codice rosso è stato invece trasportato al Sant'Andrea mentre uno in codice giallo al Santo Spirito. Due persone in codice giallo sono state portate al Fatebenefratelli all'Isola Tiberina, un altro paziente, sempre in codice giallo all'Umberto I.

La metro A salta la fermata Furio Camillo

L'odissea dei trasporti segna un nuovo capitolo per la linea A della metropolitana. Dall'inizio del servizio ha chiuso la stazione della metro A Furio Camillo per problemi legati proprio agli impianti delle scale mobili. A quanto si apprende gli operai hanno subito iniziato a lavorare con l'obiettivo di riaprire il prima possibile. I treni al momento transitano senza fermarsi nella stazione Furio Camillo e Atac consiglia di utilizzare le vicine stazioni di Colli Albani e Ponte Lungo.

Autobus contro albero in via Cassia: le scuse di Atac

"Atac ha subito attivato un'indagine interna per accertare le ragioni del grave incidente che stamani ha coinvolto un bus della linea 301 lungo la via Cassia, provocando il ferimento di alcune persone.L'azienda sta accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell'individuazione di eventuali profili di responsabilità, e si scusa con i passeggeri coinvolti". Lo riferisce una nota dell'azienda.