Bus Atac investe motociclista e fugge. Follia: denunciata e sospesa l'autista

Atac follia, autobus della linea 29 investe un motociclista in via di Grottarossa e fugge via. Omissione di soccorso e rifiuto di sottoporsi al test di alcol e droga: l'autista, una 38enne, denunciata dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

La donna domenica pomeriggio alle 15:30 ha urtato un motociclista 62enne ed ha poi proseguito la corsa con il bus. L'incidente è avvenuto in via di Grottarossa, all'altezza dell'ospedale Sant'Andrea, nella Capitale. Secondo quanto si apprende, il motociclista non ha riportato grossi danni ed è stato refertato con dieci giorni di prognosi. Al vaglio degli agenti del XV gruppo Cassia la dinamica dell'accaduto. Gli stessi vigili urbani, grazie alla testimonianza del 62enne, sono riusciti a risalire alla linea e a individuare l'autobus al capolinea.

L'autista, oltre ad essere stata denunciata, è stata sospesa dall'Atac.