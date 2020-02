Bus Atac si rompe su Lungotevere, la follia: viene riparato con lo scotch

Bus Atac si rompe su Lungotevere Testaccio, la follia: arriva il pronto intervento della municipalizzata del Comune di Roma che ripara il portellone posteriore che copre il motore con dello scotch.

È successo questa mattina su Lungotevere Testaccio all'altezza di largo Giovanni Battista Marzi, davanti all'ex mattatoio. Il bus si è fermato in doppia fila poco prima della fermata con il portellone posteriore che copre il motore del mezzo che non si chiudeva in maniera corretta. Una volta arrivato il pronto intervento dell'Atac hanno provveduto alla riparazione con del comunissimo scotch di carta.

Il bus Atac numero 3108 era diretto al deposito.