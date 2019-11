Intorno alle 5.30, mentre percorreva via del Fosso della Magliana, si è sviluppato un incendio su un bus Atac di una linea notturna che stava rientrando in rimessa.

A bordo non c'erano passeggeri. L'autista ha tentato di spegnere le fiamme, mentre venivano allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti. L'incendio non ha provocato conseguenze per le persone, ma ha distrutto il mezzo. Lo ha reso noto Atac.