Bus Cotral "fantasma" travolge auto in sosta. Mezzo impazzito senza autista

Bus Cotral "fantasma" travolge strutture e auto in sosta. Mezzo impazzito e senza controllo: non ci sono ferito.

È accaduto in piazza Aldo Moro, a Cerveteri, dove il mezzo ha iniziato a scendere senza controllo lungo la strada del Parco delle Rimembranze. A causa dell'incidente, ha spiegato il sindaco Pascucci via facebook, ''La circolazione in via delle Mura Castellane è chiusa. È attiva la viabilità alternativa per scendere dalla parte alta del paese, utilizzando Via del Lavatore e a seguire Via della Circonvallazione, oppure Via Francesco Rosati per poi proseguire al Piazzale del Granarone e in Via Suor Adalberta Landenberg. Sul posto la PoliziaLocale, l'As.so.vo.ce., i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118''.

Un incidente che ha costretto l'azienda a precidare, attraverso una nota, che non risultano problemi ai freni del mezzo: "In merito all'incidente, per fortuna senza feriti, avvenuto questa mattina a Cerveteri, l'azienda precisa che la causa non è stata un guasto ai freni. Gli esiti dei test effettuati sul freno a mano e sull'intero sistema frenante effettuati immediatamente dopo l'incidente e, successivamente, presso l'officina di manutenzione di Nettuno, non hanno evidenziato alcun guasto tecnico''.

''L'impianto dei freni è risultato dunque perfettamente funzionante-sottolinea ancora Cotral- Rimane da verificare, attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate a bordo del bus, la modalità dell'errore dell'operatore di esercizio".