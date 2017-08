Bus curva e neonato vola fuori dalle porte. Incidente shock in via Tiburtina

Bus Cotral curva e il neonato in passeggino vola fuori dalle porte. Incidente shock su mezzo in via Tiburtina, direzione Guidonia.

Sono ancora in corso accertamenti e controlli sull'autobus, che, nella mattinata di lunedì, ha sbalzato fuori delle proprie porte un bimbo di pochi mesi. Il bus regionale Cotral ha infatti imboccato una curva, ed il passeggino, con a bordo il neonato, è finito contro la porta, che si è aperta e lo ha lasciato cadere in strada. Un incidente shock avvenuto al km 28,3 di via Tiburtina, con il mezzo diretto a Tivoli. Il piccolo è stato ricoverato all’ospedale Gemelli, poi è stato trasferito al Policlinico Gemelli dove è attualmente ricoverato. Riscontrato solo un trauma cranico con una prognosi di 30 giorni, il bimbo non dovrebbe essere in pericolo di vita.