Bus turistici in rivolta: vessati dalle tariffe d'accesso al centro storico

Le associazioni che tutelano l'autotrasporto dei viaggiatori si scagliano contro la giunta capitolina e denunciano tariffe proibitive per gli autobus turistici.

I 5 Stelle vogliono bloccare l'accesso al centro storico ai bus turistici aumentando i costi dei permessi per le compagnie, che dovranno pagare ogni anno 36mila euro per l'accesso di ogni singolo autobus, ma solo se di ultima generazione. Per i mezzi più vetusti, le tariffe da pagare saranno ancora più alte. A denunciare la situazione insostenibile Anav, FederLazio e Confesercenti che insieme ad altre associazioni per la tutela del settore stanno facendo muro contro le scelte dell'Assessore alla Città in Movimento Linda Meleo. “La città di Roma registra ogni anno oltre 17 milioni di arrivi e 40 milioni di presenze, garantendo occupazione a circa 150mila addetti ed il 10,3% dell’intero PIL cittadino - scrivono in una nota - Oltre il 30% dei flussi turistici si riferisce a gruppi che si muovono in autobus. Il turismo in autobus è, quindi, una risorsa da preservare, che nell’interesse stesso della città non può soggiacere a mortificanti politiche restrittive, come quelle proposte dall’Assessore”.

Un controsenso dopo che una recente ricerca dell’Università Sapienza di Roma ha dimostrato che gli autobus turistici sono il mezzo che inquina meno e che permette di spostare grandi numeri di persone senza intasare il traffico.

“L’Assessore Meleo si è trincerata dietro non meglio specificate esigenze di “decoro” della città, per poi confessare la necessità di dover mantenere fede agli impegni verso i propri elettori ed affermare che, in ogni caso, rientra nelle prerogative dell’Assessore vietare l’ingresso dei pullman turistici nel centro storico della propria città”, continua la nota, che punta il dito in maniera esplicita contro le scelte della giunta pentastellata.

Decisioni che secondo le associazioni di settore potrebbero ridurre drasticamente i visitatori a Roma e far perdere il posto a centinaia di lavoratori che vivono di turismo. Anav, FederLazio e gli altri gruppi di tutela dell'ambito hanno quindi proclamato lo stato di agitazione, pur rimanendo disponibili al confronto con le istituzioni, anche tramite la proposta di soluzioni alternative.