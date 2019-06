Caccia ai tesori nascosti di Roma: le avventure urbane nate da una startup

Una caccia al tesoro senza forziere finale ma per scoprire tutti quelle meraviglie nascoste che Roma riserva. Per essere tra i partecipanti a questo evento, ideato da una startup romana, basta partecipare ad un quiz.

Si chiama “FOX & QUIZ” il contest per partecipare gratuitamente alle nuove avventure urbane lanciate da Foxtrail, un mix tra una caccia al tesoro e un escape game all’aperto, un gioco di fuga attraverso percorsi interattiviludico-turistici, aperto tutto l’anno per scoprire angoli nascosti della Capitale.

Per essere tra i 50 fortunati bisogna partecipare al “FOX & QUIZ” online (www.foxtrail.it) e rispondere correttamente. Per 5 giorni di seguito, dall’ 11 fino al 16 giugno, verranno estratti 10 nomi al giorno tra chi risponde esattamente. I 50 vincitori insieme ad un accompagnatore potranno seguire il 19 giugno, a partire dalle 16.00 e fino alle 19, il percorso “VillaBorghese Dreamers”, dedicato a tutti i “sognatori”, i cui volti popolano lo splendido parco. Saranno loro a guidare i partecipanti alla scoperta di una meraviglia a cielo aperto. Il percorso è di circa 3 km ed è suddiviso in 18 tappe. Una di queste è il “San Carlino Gran Teatro dei Piccoli” dove si potranno avere più informazioni sull’esperienza , vedere i video, ricevere gadget con altre sorprese. A differenza della caccia al tesoro il risultato finale non sarà una vittoria su altri concorrenti, bensì la scoperta o riscoperta di luoghi insoliti della città.

I percorsi di Foxtrail (Villa Borghese e Trastevere sono permanenti e si può partecipare quando si vuole. La particolarità di Foxtrail, infatti, risiede nei percorsi che uniscono tecnologia e creatività: tutte le tappe prevedono installazioni permanenti più o meno complesse ma sempre divertenti e originali. È un “gioco” adatto a tutti, italiani e stranieri, dai 6 anni in su. Non occorre pianificare, perché Foxtrail è “aperto” 365 giorni all’anno, 12 ore al giorno (9-19). L’obiettivo di Urban Escape che organizza Foxtrail è quello di perseguire un turismo sostenibile a Roma e far conoscere aree meno note della città, coinvolgendo anche realtà locali, botteghe artigiane e musei minori.

Organizzato e realizzato da Urban Escape (una start up romana per il turismo), Foxtrail ha il sostegno del Comune di Roma - Commissione Capitolina permanente Turismo, Moda e Relazioni Internazionali, ed è in partenariato con ACEA SPA, ASL ROMA1, ZETEMA. Foxtrail nasce in Svizzera 17 anni fa e dal 2017 si espande aprendo a Helsinki, Berlino, Norimberga, Londra e dopo Roma (prima assoluta in Italia) le prossime aperture saranno a Parigi e a Dubai.