Caccia ai venditori abusivi: maxi-sequestro tra le vie dello shopping

Sequestrati centinaia di oggetti in vendita sulle strade del centro storico di Roma: aste per autoscatto, borse false, rose, cubi in plexiglass e palline di gomma che gli abusivi tentavano di vendere ai turisti.

L'operazione è stata avviata dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro tra piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, Colosseo, via del Corso e piazza del Popolo.

Oltre 30 venditori ambulanti abusivi sono stati multati, insieme a 5 conducenti di “segway” - i mezzi su due ruote che attirano i turisti nel centro storico – che non rispettavano il Codice della Strada.

Gli abusivi erano tutti cittadini del Bangladesh di età compresa tra i 19 e i 47 anni e sono stati trovati in possesso di 641 pezzi destinati alla vendita su strada.