Cacciati dalla discoteca, danneggiano auto della Polizia: denunciati 4 giovani

Quattro ragazzi cacciati dalla discoteca perdono la testa e, per rabbia, danneggiando una volante della Polizia parcheggiata in Piazza Covour, a Roma: denunciati. Uno dei giovani è minorenne.

Dopo aver passato una serata in discoteca ne vengono allontanati. Per rabbia o per insoddisfazione, armati di un manganello telescopico se la prendono con una volante della Polizia parcheggiata in strada. In due rimangono a fare da sentinella mentre gli altri due colpiscono violentemente l’auto, fino a mandare in frantumi il parabrezza. Poi scappano.

Era successo a settembre. Ci sono voluti quattro mesi di indagini e riscontri, comparazioni d’immagini e tabulati telefonici ma, alla fine, gli investigatori del Commissariato Borgo ce l’hanno fatta, hanno rintracciato e denunciato per danneggiamento aggravato gli autori del gesto.