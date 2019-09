Cadavere al centro commerciale, choc a Ponte di Nona: è di una donna scomparsa

È di Amina De Amicis, l'89enne scomparsa da Ponte di Nona sei giorni fa, il corpo trovato giovedì mattina nel terreno davanti al centro commerciale Unico in via don Primo Mazzolari.

Gli uomini della protezione civile che la cercavano da giorni e che giovedì mattina con 5 associazioni e i carabinieri si erano rimessi sulle sue tracce, l'hanno notata alle 10,30 nel terreno in via don Primo Mazzolari. Il corpo a terra, in posizione supina all'interno di una buca e in stato di parziale decomposizione, è stata riconosciuta grazie ai documenti che aveva nel portafogli all'interno della borsa dove erano anche i soldi.

Si potrebbe pensare a una morte accidentale, magari dopo una caduta, ma a infittire il mistero è il fatto che la stessa protezione civile che stamattina l'ha trovata non l'aveva invece notata domenica e lunedì scorso quando, sempre insieme ai carabinieri, erano passati nello stesso terreno per una battuta. Sul posto la figlia della donna e alcuni familiari. Per tutti è impossibile che l'anziana sia andata da sola in quel punto, considerate le sue difficoltà a deambulare.

Impegnati nelle indagini i carabinieri di Tivoli. "Sono sei giorni che la cerchiamo - dice il nipote - ieri l'abbiamo cercata coi cani molecolari. L'hanno portata qui ieri sera".