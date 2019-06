Cadavere di un uomo emerge da un cumulo di rifiuti bruciati a Trigoria

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato ritrovato ieri notte poco dopo le 23 in via di Trigoria, poco dopo i campi sportivi, alla periferia sud. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato accanto ad alcuni sacchi di immondizia che erano stati dati alle fiamme.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti della Squadra Mobile che indagano sul ritrovamento.

Sempre nella notte, a Roma, alle 2 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Demetriade, zona Tuscolana, per un incendio nell'autorimessa "Terenzi". A bruciare tre pullman e due furgoni. Non ci sono feriti.