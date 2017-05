Caffè alle stelle, gli esercenti dicono no: “Nessun aumento dei prezzi”

Il caffè schizza alle stelle, gli esercenti bocciano l'aumento dei prezzi. Arriva l'accorso con il Codacons.

Costi di gestione e degli esercizi salatissimi, ma il costo del caffè non si alza. E' il frutto dell'intesa tra esercenti e consumatori, il percorso tra l'A.E.P.E.R., Associazione Esercenti Pubblici Esercizi Roma, e il Condacos permetterà infatti vantaggi ai consumatori, normali abituali clienti del settore, e di conseguenza anche alle aziende dei pubblici esercizi che avranno sicuramente dei benefici. Creare insomma un dialogo e dei presupposti a vantaggio della categoria dei pubblici esercizi, come dichiarato dal presidente dell'Aeper Caludio Pica: “Bisogna creare una strategia comune tra le varie Associazioni ed Istituzioni politiche per implementare il turismo a Roma che è una voci principali per la nostra Capitale e di cui ne beneficiamo tutti.”