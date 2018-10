Cagnolina intrappolata in un condotto per 12 ore: salvata dai vigili del fuoco

Cagnolina di due anni rimane intrappolata per 12 ore in un condotto dell'acqua. Attimi di paura per la pinscher Chery, estratta grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

La cagnolina si era perduta nel corso di una delle sue "escursioni" nella casa di campagna, dove spesso insegue altri animali o si lancia alla scoperta di nuovo luoghi. Una passione che poteva costarle caro, visto che Chery, dedicendo di ispezionare un condotto dell'acqua, rimane incastrata e non torna più a casa. L'allarme scatta l'indomani mattina, quando l'assegna della cagnolina inizia a farsi preoccupante: sono ormai 12 ore che non si hanno notizie di lei. I padroni, angosciati, iniziano così la propria ricerca, trovandola grazie ai guaiti che conducono proprio all'interno del condotto. La pinscher era stata appena trovata, ma la sua odissea, non era finita. Infatti, i proprietari della cagnetta fanno di tutto per tirarla fuori da lì. Prima cercano di afferrarla con la mano, poi, non riuscendoci, cercano di farla uscire posizionando dei croccantini. Ma Chery è incastrata e molto spaventata.

Ecco quindi che entrano in scena i vigili del fuoco, allertati dai volontari dell'Enpa. I problemi non sono però finiti per la piccola Chery, che deve attendere un martello pneumatico per ritrovare la libertà. Preso in presito da una ditta edile, i vigili del fuoco sono difatti riusciti a rompere il cemento e a scavare il terreno, fino a raggiungere l'estremità superiore del tubo. Aperto un varco nel condotto e sopostati i detriti, la cagnolina è stata tratta in salvo e consegnata ai legittimi proprietari. Una brutta disavventura durata ben 12 ore, ma conclusasi fortunatamente nel migliore dei modi.