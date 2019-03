Calci e pugni a um mendicante per rapinarlo di 15 euro. Presi 3 sudamericani

Lo hanno colpito con calci e pugni per farsi consegnare le poche monete racimolate in strada. Vittima, un 27enne nigeriano, aggredito da tre persone, due cittadini peruviani, di 31 e 32 anni, e un cittadino dell’Ecuador, di 42 anni, tutti senza occupazione e con precedenti.

Martedì sera, i Carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di alcuni passanti che hanno notato gli aggressori colpire il 27enne e prelevare i soldi dal contenitore in plastica che stava utilizzando per elemosinare in via Flaminia.

I militari hanno immediatamente bloccato i tre e prestato un primo soccorso alla vittima, poi medicata presso l’ospedale “Sant’Andrea” per le contusioni riportate, guaribili in 7 giorni. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.