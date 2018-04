Calci e pugni alla fermata dell'autobus: rapinatore transessuale arrestato

Una transessuale brasiliana di 31 anni è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione di Tor Tre Teste per aver rapinato e picchiato una 28enne marocchina.

La donna, regolare in Italia e residente in viale Palmiro Togliatti, ha riferito di essere stata aggredita in via Trani, nei pressi della fermata dell’autobus, perché si era rifiutata di consegnare dei soldi alla trans. La vittima aveva cercato di allontanarsi a seguito delle richieste insistenti di denaro ma è stata spintonata e fatta cadere a terra, e poi colpita violentemente con calci e pugni al volto e all’addome, e infine derubata del suo smartphone. Soccorsa e visitata presso il pronto soccorso dell’ospedale Vannini, la donna ha riportato diversi ematomi, un trauma facciale, uno addominale e uno cranico. I Carabinieri sono riusciti ad identificare la 31enne, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali, grazie ad una sua accurata descrizione facciale: la pregiudicata è stata rintracciata all’interno di un condominio di via Ugento, dove aveva trovato riparo in uno scantinato occupato da connazionali. L’assalitrice è stata portata al carcere di Regina Coeli dopo il riconoscimento da parte della vittima.