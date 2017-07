Calci e pugni contro una coppia per una sigaretta negata. Arrestato un 22enne

Botte, calci e pugni contro una coppia per una sigaretta negata. Arrestato un tunisino 22enne.

Lo scatto d'ira davanti ad un bar in zona Aurelio, dove A.A., tunisino di 22 anni, si è avvicinato ad una donna chiedendole una sigaretta. Al rifiuto una prima raffica di insulti, destinati anche al marito dalle donna e al figlio minore. Prima l'aggressione verbale e poi quella fisica, con un colpo sul volto dell'uomo. Il giovane, prima di darsi alla fuga, ha poi afferrato e scaraventato uno sgabello contro la coppia, colpendo infine il figlio minore. Lo straniero ha così provato a darsi alla fuga, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti di polizia. L'uomo, giunto in commissariato, ha però continuato nella sua escalation di ira, minacciando i presenti e colpendoli con calci e pugni. Il giovane, che è risultato avere vari precedenti, al termine degli accertamenti è stato arrestato per resistenza, minacce, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Denunciato anche per lesioni aggravate nei confronti del minore, che ha riportato trauma dorsale, e del padre, per frattura delle ossa nasali.