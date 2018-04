Calcio, il Rieti torna in serie C dopo 11 anni. “Traguardo storico”

Il Rieti torna in Serie C.

on il pareggio ottenuto oggi in casa dell'Ostiamare, gli amarantoceleste hanno ottenuto la certezza matematica del salto di categoria, con una giornata di anticipo rispetto al termine della stagione regolamentare. E così la squadra di Carmine Parlato torna, dopo undici anni di assenza, tra i professionisti.

"Bella e appassionante impresa sportiva per i ragazzi del Rieti FC che oggi festeggiano la promozione in serie C e il meritato ritorno nel calcio professionistico. Complimenti alla squadra e alla città". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori.