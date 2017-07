Caldo da bollino rosso nella Capitale: ad agosto arriva l'anticiclone Lucifero

Caldo di fuoco e afa a Roma. Le temperature già alte toccheranno picchi da record nella prima settimana di agosto.

L'anticiclone Lucifero sta per colpire la Capitale che si troverà in una morsa di caldo torrido. Il sito dell'aeronautica militare segna un picco di 41 gradi previsto per mercoledì 2 agosto, ma già nella giornata precedente il termometro sfiorerà i 40. A differenza delle ultime giornate di luglio non ci sarà particolare discrepanza tra il caldo percepito e quello effettivo, almeno nei pomeriggi. L'umidità della mattina, infatti calerà verso l'orario di pranzo.

Già nella giornata di martedì romani e turisti avvertiranno un incremento notevole delle temperature. Roma sarà infatti la prima città italiana presa di mira dall'anticiclone. Il caldo poi si sposterà anche nelle altre province della zona del Lazio, toccando Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti.

Giornate da bollino rosso per il Ministero della Salute che raccomanda di esporsi il meno possibile ai raggi diretti del sole negli orari centrali della giornata e di bere abbondantemente.