Caldo record, Acea chiude i nasoni. Scatta l'appello in favore di cani e gatti

Caldo record, nasoni e fontanelle blindate da Acea. Arriva l'appello dell'associazione animalista: “Bar e negozi offrano una ciotola d'acqua”.

Umidità, afa e siccità. La caldissima estate romana costringe Acea a chiudere temporaneamente circa 2.800 nasoni, storiche fontanelle pubbliche della Capitale. Una misura di emergenza dovuta, che toglie però la possibilità di dissetarsi agli animali non di proprietà, soprattutto cani e gatti. Scatta così l'appello di YouAnimal.it (www.youanimal.it ), il portale web per gli animali, che invita bar e negozi a mettere a disposizione fuori dal proprio locale una o più ciotole "di cortesia" per consentire ai randagi romani di superare l'emergenza siccità. "Sistemare una 'ciotola di cortesia' piena d’acqua davanti a bar e altre attività attività commerciali aiuterà gli animali meno fortunati", afferma YouAnimal.it. "Non costa nulla, ma per i quattro zampe senza casa è molto importante. Invitiamo a fare questo piccolo gesto d’amore per chi non ha nessuno".

Un invito esteso anche alla sindaca Virginia Raggi e tutti i rappresentanti di Roma Capitale a sostenere pubblicamente l'iniziativa, per tutelare le esigenze vitali degli animali senza casa.