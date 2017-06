Caltagirone Editore, l'avv. Francesco Giannni eletto nuovo presidente

Caltagirone Editore, l'avvocato Francesco Gianni eletto nuovo presidente.

A dare l'annuncio delle nuove nomine, Presidente e Amministratore Delegato, la stessa azienda, che tramite un comunicato annuncia: “Il nuovo Presidente di Caltagirone Editore è l’Avv. Francesco Gianni, fondatore di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, uno dei più importanti studi legali italiani.

Tra i massimi esperti a livello italiano ed europeo di M&A e finanza strutturata, l’Avv. Gianni ha seguito alcune fra le principali operazioni di questo genere in Italia negli ultimi anni.

Laureato in Giurisprudenza, con lode, presso l’Università “La Sapienza” di Roma, ha conseguito un Master presso l’Università di Londra - King’s College e un Master presso la University of Michigan Law School. Ha vissuto per molti anni negli Stati Uniti dove ha maturato importanti esperienze presso gli studi Sidley & Austin di Chicago e Roger & Wells di New York.

È autore di numerose pubblicazioni e relatore a convegni e seminari nazionali e internazionali nei settori del diritto commerciale, societario e bancario. È membro dell’Ordine degli Avvocati di Roma e del New York Bar.

Amministratore Delegato di Caltagirone Editore è stato nominato l’Ing. Albino Majore. L’Ing. Majore è stato in passato Amministratore Delegato de Il Messaggero ed attualmente, fra le altre, ricopre le cariche di Presidente di Vianini S.p.A.., Presidente e Consigliere delegato de Il Mattino, Vice Presidente de Il Gazzettino. E’ anche Consigliere di Amministrazione dell’agenzia ANSA”.