Camerieri di giorno, pusher di notte. Fermati quattro giovani sotto i 30 anni

Quattro camerieri del Centro storico sono stati arrestati con l'accusa di spaccio di marijuana e hashish.

I giovani, di età compresa tra i 21 e i 29 anni, sono stati colti in flagrante a vendere due dosi di droga a un acquirente nella zona di Testaccio. Si tratta di due romani, un pugliese e un moldavo che di giorno lavoravano nello stesso ristorante come camerieri e di notte fornivano ai propri clienti un altro tipo di menù, a base di marijuana auto-prodotta. I Carabinieri hanno infatti trovato nelle loro abitazioni piante alte più di un metro, di un chilogrammo ciascuna, che i giovani portavano alla fioritura per poi far essiccare le dosi da rivendere sulla strada. Oltre alle piante, i militari hanno sequestrato fertilizzanti speciali e semi. La notte del fermo, i giovani pusher avevano guadagnato circa 500 euro nello spaccio di marijuana e hashish.

I ragazzi sono stati trattenuti in caserma in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo, durante il quale saranno chiamati a rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.