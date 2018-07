Camping River polveriera. Pd e Radicali affondano una Raggi “Salvinizzata”

Camping River polveriera, Virginia Raggi annuncia il rimpatrio di 14 residenti del campo nomadi ed esplode la bufera. Pd e Radicali affondano il sindaco M5S: "Completamente Salvinizzata".

La "ricetta" Raggi per il superamento dei campi nomadi continua tra le polemiche, con 14 persone partite per la Romania nell'ambito del "rientro volontario assistito presso il Paese di origine, collegato a un progetto di inserimento socio-lavorativo" del Campidoglio. L'annuncio arriva tramite il profilo social del sindaco di Roma, a testimonianza di una linea dura già ribadita lunedì con l'ultimatum di 48 allo sgombero dell'area. E la Raggi da un lato riceve i complimenti di FdI dall'altro subisce l'affondo del Pd romano, che, tramite il gruppo consiliare del Municipio XV, ricorda le "lezioncine sull'inclusione" di quando la stessa era all'opposione: "La Sindaca di Roma forse non si rende conto che vantarsi in un video di 14 rimpatri 'volontari' a fronte di 340 persone residenti a Camping River che tra 48 ore si disperderanno in decine di microcampi abusivi nella città, non è un risultato di cui andare fieri. Anzi - si legge nella nota del gruppo Pd - Forse annebbiata dai pensieri di una Città abbandonata al degrado, non ha seguito bene la questione. Dopo aver distrutto moduli abitativi acquistati con le tasse dei romani, aver staccato l'acqua, chiuso tutti i servizi presenti nel campo e aver oggi - sembra peraltro - emanato un'ordinanza di sgombero entro 48 ore, mancava il video dell'autocelebrazione di un conclamato insuccesso. Il campo va chiuso, come stabilito anche prima dell'arrivo di questa amministrazione, ma evidentemente la Sindaca ha dimenticato le lezioncine sull'inclusione e il superamento dei campi della scorsa consiliatura, quando era all'opposizione. Oggi sposa la linea del suo Ministro degli Interni, arriva con la ruspa, mette da parte i diritti dei residenti del campo e degli abitanti di Prima Porta, e regala alla città i microcampi abusivi che naturalmente sorgeranno in ogni dove. Senza alcun servizio. Ovvio. E di questo si vanta pure in un video su Fb. Non c'è traccia di vergogna, né di lucidità a questo punto".

Sulla stessa lunghezza d'onda i Radicali di Alessandro Capriccioli, consigliere per gli stessi in Regione Lazio, che punta il dito contro la "diaspora" dei futuri residenti senza più dimora, quindi contro uno sgombero coattivo definito come "uno scempio senza precedenti". "L'ordinanza di sgombero del Camping River, insomma, è un'iniziativa che non solo va contro i diritti umani e civili dei suoi ospiti, ma produce nuove criticità anziché tentare di risolvere quelle che già esistono - accusa Capriccioli - Raggi ci ripensi, rinunci alla propaganda, esca dal processo di salvinizzazione che l'ha investita e metta fine, per il bene di tutti, a questo scempio".



Ma i guai non finiscono qui per il sindaco Raggi, denunciata dall'Anr (Associazione Nazione Rom) per omissione di soccorso alla popolazione civile Rom, Sinti e Caminanti del Camping River. L'ennesimo scontro frontale tra l'Amministrazione M5S e la Nazione Rom, che in segno di protesta ha annunciato una manifestazione permanente proprio davanti al campo nomadi di via Tenuta Piccirilli. Un sit-in lungo tre giorni, 18-19 e 20 luglio, contro il disegno per il superamento dei campi nomadi firmato Raggi.