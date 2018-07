Camping River, ultimatum della Raggi: "Sgombero del campo nomadi entro 48 ore"

Raggi lancia un ultimatum ai residenti del Camping River. Dopo gli sgomberi, tra le polemiche, dei giorni scorsi arriva l'ordinanza del Campidoglio che dispone "l’allontanamento dall’area, entro 48 ore, di tutte le persone presenti".

L'ordinanza, si legge nella nota, sarebbe stata emessa sulla base di rapporti dell'Arma e della Asl Rm1, che rivelerebbero gravi condizioni igienico-sanitari all'interno del Camping River, in via Tenuta Piccirilli. L'azione sarebbe quindi motivita dalla tutela della "salute delle persone ancora presenti nell’insediamento e dei cittadini che vivono nelle aree circostanti". Un vero e proprio "sfratto", giustificato da situazioni critiche rese ancora più urgenti dal caldo estivo: "Nonostante le misure straordinarie adottate dall’Amministrazione capitolina a beneficio degli abitanti del Camping River, con reiterate offerte sociali, numerose persone hanno preferito permanere nella condizione di occupanti abusivi - ricorda in una nota il Campidoglio - La Sala Operativa Sociale sta continuando e continuerà a formulare proposte di accoglienza presso il circuito capitolino per le persone in condizioni di fragilità e di vulnerabilità. A ciò si aggiunge l’estensione fino al 30 settembre della possibilità di accedere al Patto di Responsabilità usufruendo di molteplici strumenti: rientro volontario assistito nel Paese di origine, misure per l’inclusione abitativa, lavorativa, per l’iscrizione anagrafica e per la regolarizzazione documentale".