Canadair in volo per 2000 ore: intervenuti 4 volte di più rispetto al 2016

L'emergenza incendi ha richiamato in volo i mezzi di soccorso aereo quattro volte di più rispetto al 2016.

A comunicare i dati è stato il ministro dell'Interno Marco Minniti durante un question time alla Camera dei deputati. Rispondendo a Sinistra Italiana che chiedeva se l'assorbimento del Corpo Forestale nell'Arma dei Carabinieri avesse inficiato gli interventi legati agli incendi, il ministro ha affermato che gli interventi nell'ultimo anno sono aumentati.

“Il comando nazionale dei Vigili del Fuoco ha messo a disposizione del Coau, Centro Operativo Aereo Unificato, 16 canadair e 15 elicotteri, provenienti in parte dall'ex Corpo forestale dello Stato e in parte velivoli propri”, ha dichiarato Minniti.

“I velivoli del Corpo hanno effettuato dal 15 giugno ad oggi 2000 ore di volo, a fronte delle 509 dello scorso anno".

Infine "ritengo che sebbene siano intervenute modificazioni degli assetti organizzativi, in virtù della riforma, la flotta antincendio dello Stato sta producendo in questo periodo uno sforzo eccezionale, in uno scenario emergenziale, particolarmente impegnativo e complesso senza diminuzione delle potenzialità operative, che sono assicurate con la consueta abnegazione ed efficienza aerei dello stato sta effettuando interventi eccezionali", ha concluso Minniti