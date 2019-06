Cani al Museo di Villa Giulia: padroni in visita, animali con gli addestratori

I cani al Museo Nazionale di Villa Giulia, ora si può: mentre i padroni visiteranno la struttura potranno lasciare i loro fidati amici a quattro zampe ad esperti addestratori cinofili che se ne prenderanno cura fino alla fine della visita.

Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia apre le porte ad un nuovo servizio per il pubblico dei visitatori e per essere sempre più vicino al territorio, in collaborazione con “Civita” e la società “Bauadvisor”, e con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Educative, Scolastiche e per la Famiglia del Municipio Roma II - Roma Capitale. Da sabato 22 giugno, prenotando sul sito www.bauadvisor.it o con l’APP Bauadvisor, si potrà venire al Museo in compagnia del proprio cane e lasciarlo nelle mani di un operatore specializzato che se ne prenderà cura fuori dal Museo mentre il visitatore si gode l'esperienza della visita.

Un servizio innovativo e proposto per la prima volta da un museo statale che consentirà di intercettare un'ampia fascia di pubblico che spesso non ha l'opportunità di trascorrere il proprio tempo nei luoghi della cultura per i limiti di accesso normalmente previsti agli amici animali. Il nuovo servizio sarà presentato in anteprima sabato 22 giugno alle 10 con una visita guidata del Direttore fino ad un massimo di 40 partecipanti, mentre fuori dal Museo operatori cinofili garantiranno la custodia dei cani.

Dalle 11 un momento di confronto e conoscenza nella Sala della Fortuna con uno sguardo all'archeologia e all'arte figurativa dell'Italia antica per cogliere nelle rappresentazioni e negli oggetti la presenza e la familiarità con il mondo animale, in particolare quello canino. E poi fino ai giorni nostri con testimonianze e raffronti con la Storia dalle parole di studiosi di archeozoologia che ci riportano al legame sempre vivo tra uomo e animale domestico.

Non mancheranno momenti ludici e giochi d’acqua (dog-games) con i proprio amici animali negli spazi esterni al Museo. Interverranno: Valentino Nizzo, Direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Ivana Fiore dell'Università La Sapienza e Dino Gasperini, Presidente Bauadvisor.