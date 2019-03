Cani antidroga scovano casa dello spaccio: sequestrato 1 kg di stupefacente

È grazie al fiuto dei cani antidroga che la Polizia di Stato è riuscita a scovare una casa dello spaccio a Tor Bella Monaca. All’interno sono stati trovati oltre un chilo di cocaina e 260 grammi di hashish, pronte per essere spacciate.

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Casilino, supportati dai colleghi delle unità cinofile, hanno passato al setaccio alcuni stabili di via dell’Archeologia fin quando il cane antidroga, nel transitare davanti ad un’abitazione, ha iniziato a raschiare con la zampa la porta d’ingresso per segnalare al conduttore la presenza di sostanze stupefacenti.

Fatta irruzione all’interno, i poliziotti hanno rinvenuto, su un tavolo, cocaina per un peso di 1.120 grammi e 260 grammi di hashish, il tutto suddiviso in numerosi involucri, pronti per la vendita. All’interno dell’abitazione, al momento, nessuno era presente.

Proseguono le indagini per risalire ai proprietari dello stupefacente sequestrato.