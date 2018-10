Cani morti dopo aver bevuto l'acqua del lago: esplode il caso a Bracciano

Nuova emergenza alghe tossiche sul lago di Bracciano. Il movimento Ecoitaliasolidale denuncia diverse segnalazioni di cani morti dopo aver bevuto l'acqua del lago Sabatino.

Secondo alcuni residenti gli animali sarebberoinfatti morti a causa di cinobatteri, forse collegati al proliferare di un'alga blu. “Ma c'è confusione - sostiere Vanda Soriente, responsabile Ecoitaliasolidale per il lazio - perché i Cinobatteri tossici appartengono al genere PlanktonThrix solitamente prolificano in zona pelagica, e sono collegati quasi sempre alle alghe rosse. Il problema se effettivamente appurato è grave non solo per il contatto diretto con l'acqua, ma si potrebbe anche verificare un accumulo di tossine nel pescato che chiaramente può raggiungere l'uomo e gli altri animali attraverso la catena alimentare”.





“Si chiede pertanto agli organi competenti di controllo di verificare la veridicità delle notizie ed in caso affermativo – conclude Soriente - la qualità dell’acqua del Lago a garanzia dell’ambiente e della sicurezza sanitaria”.