Cani e volontari intrappolati tra le fiamme. Paura in un canile di Velletri

I cani e i volontari del canile di Velletri sono rimasti prigionieri delle fiamme a causa di un rogo divampato all'ora di pranzo di giovedì tra le località Sole e Luna e passo Coresi.

I collaboratori della struttura hanno fatto in tempo a vedere le fiamme divampare tra la vegetazione che circonda l’area, ma non a scappare. Il rogo si è esteso fino a quando ha chiuso loro ogni via di fuga. Circa quindici minuti di terrore, poi sono intervenuti i vigili del fuoco di Velletri che hanno domato le fiamme mettendo in sicurezza l’area e al sicuro la vita dei volontari e dei cani.