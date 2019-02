Caos Ama, il Campidoglio boccia il bilancio. Solo Montanari contraria

Caos Ama, arriva il verdetto del Campidolio: l'M5S boccia i conti della municipalizzata dei rifiuti. La giunta capitolina ha approvato la delibera con cui da mandato al suo rappresentante nell'assemblea dei soci di esprimersi contro il bilancio 2017.

La richiesta avanzata dagli uomini di Virginia Raggi è di modificare il documento contabile. Una decisione che avrebbe scatenando uno scontro di vedute in giunta, che, sembrerebbe, vederebbe l'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari contraria alla delibera approvata da tutti i suoi colleghi. Di fatto la giunta M5s ha bocciato il testo, che era stato approvato dall'azienda il 6 dicembre scorso dopo un lungo braccio di ferro su una posta contabile da 18 milioni di euro. L’Ama aveva approvato il documento pur con un passivo, e a seguito di questo passo avanti Bagnacani aveva chiuso il nuovo Piano industriale e lo aveva presentato anche alle parti sociali.

"La bocciatura del bilancio Ama da parte della giunta capitolina è un fatto grave. Perché a rischio c'è il futuro dell'azienda municipalizzata e di conseguenza il posto di lavoro di tanti dipendenti - scrive in una nota la Uil Lazio e la Uil Trasporti - Le rassicurazioni dei mesi precedenti diR oma Capitale sulla stabilità economica di Ama e il suo rilancio attraverso un piano industriale qualitativamente valido oggi sembranosolo parole al vento. A questo punto è necessario un incontro urgente con la sindaca Raggi affinché si faccia chiarezza e si assicuri alla municipalizzata un futuro pubblico".

"Roma è una discarica a cielo aperto e la giunta Raggi non riesce neanche ad approvare il Bilancio dell'Ama. Dopo mesi e mesi di rinvii, i grillini stanno portando l'azienda dritta verso il fallimento - accusa il consigliere Pd Stefano Pedica - Ecco i risultati del 'vento delcambiamento. Con il no al Bilancio - sottolinea Pedica - si rischia di mettere la pietra tombale su Ama. È così che Raggi intende rilanciare l'azienda? La sindaca pensi anche ai dipendenti. Non meritano di vivere tanto disagio e incertezza sul loro futuro".

A rincarare la dose anche Fratelli d'Italia, preccupati per i conti dell'azienda e il possibile cambio di poltrone ai verici: "La bocciatura da parte del Campidoglio del Bilancio di Ama del 2017 conferma la grande confusione dei grillini, che in questi anni di consiliatura a parte alimentare il poltronificio all’interno della municipalizzata non sono riusciti né a mettere in linea l’azienda, né a programmare un ciclo dei rifiuti per la città - afferma De Priamo, capogruppo FdI in Campidoglio - La decisione della Giunta Raggi preoccupa per la tenuta di Ama, visto che i conti torneranno a ballare, e auspichiamo che il probabile cambio che ci sarà ai vertici dell’Ama non inneschi una nuova puntata di lotte tra correnti targata 5 Stelle, come accaduto in questi anni. Dalla Raggi e dai suoi assessori, in particolare Lemmetti al Bilancio e la Montanari all’Ambiente, ancora grande incapacità gestionale”.