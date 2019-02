Caos Ama, l’indagine per concussione spacca l’M5S. Lombardi affonda Raggi

Pressione sui veritici Ama per approvare il bilancio, l'indagine per concussione si abbatte sul Comune di Roma e spacca l'M5S. Guerra interna tra il sindaco Raggi e l'amica-rivale Roberta Lombardi, che non rinuncia all'affondo social.

La capogruppo grillina in Regione Lazio, da sempre in rapporti complicati con la compagna di partito, si dice infatti preoccupata dal coinvolgimento nella vicenda di alcuni dirigenti del Comune, tra cui Franco Giampaoletti, direttore generale del Campidoglio. " A parte l'evidente problemadi legalità, se si è giunti alle dimissioni di un assessore serio come Pinuccia Montanari e ad un ulteriore cambio di management vi è un problema politico ed amministrativo che non deve essere sottovalutato, anche alla luce dei fatti di oggi", scrive Lombardi via Facebook.

"Sono contraria all'azione di chiunque si opponga alla continuità dei servizi, al loro miglioramento e alla tutela del capitale pubblico di ogni società partecipata, a partire da Ama - prosegue la consigliera grillina - Ogni volta che una partecipata viene sottoposta a crisi finanziarie o di bilancio, che incidono sulla qualità del servizio e sulla dignità dei lavoratori, si compromettono anche le possibilità di pianificare i servizi secondo una logica di prevalenza degli interessipubblici, quasi sempre a danno della cittadinanza e dei lavoratori.Questo il M5S ha sempre sostenuto e chi si richiama ai suoi valorideve continuare a sostenere".